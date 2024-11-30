Закончится ли война в Украине в 2025 году: Зеленский ответил

Зеленский назвал условия окончания войны и ответил, готов ли к переговорам с Путиным.

Войну в Украине можно закончить в 2025 году, если давить на РФ благодаря усилению Украины и через дипломатические инструменты.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для SkyNews, обнародованном на youtube-канале ОП.

"Мы сделаем все, чтобы закончить эту войну. У нас есть все возможности закончить эту войну в следующем, 2025 году. Мы можем это сделать, но только вместе с Европой, США, конечно, с Украиной как главной частью этого соглашения. Я уверен, что мы можем оказывать огромное давление на Россию из-за усиления Украины, затем по дипломатическому пути", – сказал глава государства.

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По его мнению, новоизбранный американский президент США Дональд Трамп способен оказывать большое давление на РФ из-за усиления Украины.

"Это (окончание войны – Ред.) может произойти быстро, но все зависит от воли. От воли тех, кто этого хочет. Понятно, что это не легко и это не произойдет завтра. Но это может произойти в следующем году. Я так чувствую, но все зависит от решений и воли других лидеров", – считает президент.

Отвечая на вопрос о готовности к переговорам с Путиным, Зеленский сказал, что "говорить только ради разговора, ради амбиций Путина неразумно".

"Нам нужно иметь сильную позицию. Если у нас будет сильная позиция, тогда он (Путин – Ред.) будет нас слушать. Иначе – он будет просто говорить", – подытожил глава государства.

Ранее Владимир Зеленский указал, что поможет быстро завершить горячую фазу войны.

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