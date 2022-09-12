Закончится ли война за время правления Путина — Зеленский ответил по поводу действий Украины после деоккупации

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что война России против Украины может завершиться и при председательстве в РФ главы Кремля Владимира Путина.

Об этом глава государства сказал в интервью Фариду Закарии для СNN.

"Наверное, это зависит только от него (президента РФ Владимира Путина – ред.). Может быть, что он еще будет руководить, а война закончится. Я считаю, что для него это единственный шанс выйти из этой ситуации. Или все закончится уже после Его и вопрос тогда будет до всего мира, когда это наступит", — отметил Зеленский.

Он также добавил, что пока не видит с российской стороны желания быть конструктивными.

"Если это ультиматум, то мне все равно: он (Путин – ред.), или кто-то другой, я точно не буду говорить. Если это может быть договор, только после того, как они отойдут с нашей территории. Россия имеет с нами границы". Даже тогда, когда мы деоккупируем наше государство, все равно нам придется жить дальше с этими границами", – отметил президент Украины.

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