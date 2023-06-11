Законно ли требование предъявить военный билет для удостоверения личности, что нужно знать, чтобы общаться с ТЦК

Что делать, когда требуют показать военный билет для удостоверения личности
Требуют военный билет, законно ли это требование, является ли военный билет документом, удостоверяющим личность и гражданство, что нужно знать, чтобы аргументированно общаться с ТЦК и СП, — рассказал адвокат Роман Симутин.
Адвокат смоделировал ситуацию, когда военнообязанного украинца в любом месте останавливают представители ТЦК и просят предоставить военный билет, обосновав это тем, что во время военного положения каждый должен иметь при себе военно-учетные документы. В случае отказа задерживают и привлекают к административной ответственности по ст. 210 КУоАП.
Законно ли проверять военно-учетные документы во время военного положения
Представители военкоматов в таких случаях ссылаются на:
- статью 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения",
- постановление КМУ №1456 от 29.12.21 г.,
- приказ начальника ВГА носить с собой военно-учетные документы для проверки.
Как отмечает Симутин, действительно, согласно статье 8 упомянутого закона начальникам военно-гражданских администраций разрешено устанавливать ограничения определенных конституционных прав и свобод, в частности, частью 7 предоставлено право на проверку документов, авто, грузов и т. п. в определенном правительством порядке.
Однако, указанный порядок отсылает к пункту 7 постановления №1456, где уполномоченное лицо вправе потребовать документы, удостоверяющие личность или специальный статус лица. И не просто так, а при наличии оснований, таких как совершение правонарушений и т.п.
Такими основаниями согласно Постановлению КМУ от 29.12. 2021 N 1456 есть случаи, когда:
- внешние признаки лица или транспортного средства, или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо имеет отношение к совершению правонарушения или транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения,
- у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено, требует разрешения или запрещены или для хранения,
- лицо находится на месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия,
- лицо нарушило соответствующие запреты, введенные на территории, где введен правовой режим военного положения,
- если лицо находится на территории или на объекте со специальным режимом.
Принадлежит ли военный билет к документам, удостоверяющим личность и гражданство
Статья 13 ЗУ «О Едином государственном демографическом реестре, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус» предоставляет исчерпывающий перечень таких документов.
К документам, удостоверяющим личность и гражданство, входит паспорт, в том числе и зарубежный. Удостоверение водителя и мигранта также являются документами, удостоверяющими личность и его специальный статус.
А вот "военный билет в этом перечне отсутствует", — подчеркивает Симутин.
Согласно словам адвоката, закон, постановление и приказы ВГА, на которые ссылаются ТЦК и СП – не имеют отношения к проверке военно-учетных документов. Они только в исключительных случаях предоставляют право проверять документы, удостоверяющие личность или специальный статус. Следовательно, угрозы привлечения по ст. 210 КУоАП и задержание можно рассматривать в судебном порядке, заявил юрист.
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