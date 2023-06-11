Законно ли требование предъявить военный билет для удостоверения личности, что нужно знать, чтобы общаться с ТЦК

Что делать, когда требуют показать военный билет для удостоверения личности

Требуют военный билет, законно ли это требование, является ли военный билет документом, удостоверяющим личность и гражданство, что нужно знать, чтобы аргументированно общаться с ТЦК и СП, — рассказал адвокат Роман Симутин.

Адвокат смоделировал ситуацию, когда военнообязанного украинца в любом месте останавливают представители ТЦК и просят предоставить военный билет, обосновав это тем, что во время военного положения каждый должен иметь при себе военно-учетные документы. В случае отказа задерживают и привлекают к административной ответственности по ст. 210 КУоАП.

Законно ли проверять военно-учетные документы во время военного положения

Представители военкоматов в таких случаях ссылаются на:

статью 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения",

постановление КМУ №1456 от 29.12.21 г.,

приказ начальника ВГА носить с собой военно-учетные документы для проверки.

Как отмечает Симутин, действительно, согласно статье 8 упомянутого закона начальникам военно-гражданских администраций разрешено устанавливать ограничения определенных конституционных прав и свобод, в частности, частью 7 предоставлено право на проверку документов, авто, грузов и т. п. в определенном правительством порядке.

Однако, указанный порядок отсылает к пункту 7 постановления №1456, где уполномоченное лицо вправе потребовать документы, удостоверяющие личность или специальный статус лица. И не просто так, а при наличии оснований, таких как совершение правонарушений и т.п.

Такими основаниями согласно Постановлению КМУ от 29.12. 2021 N 1456 есть случаи, когда:

внешние признаки лица или транспортного средства, или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо имеет отношение к совершению правонарушения или транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения,

у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено, требует разрешения или запрещены или для хранения,

лицо находится на месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия,

лицо нарушило соответствующие запреты, введенные на территории, где введен правовой режим военного положения,

если лицо находится на территории или на объекте со специальным режимом.

Принадлежит ли военный билет к документам, удостоверяющим личность и гражданство

Статья 13 ЗУ «О Едином государственном демографическом реестре, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус» предоставляет исчерпывающий перечень таких документов.

К документам, удостоверяющим личность и гражданство, входит паспорт, в том числе и зарубежный. Удостоверение водителя и мигранта также являются документами, удостоверяющими личность и его специальный статус.

А вот "военный билет в этом перечне отсутствует", — подчеркивает Симутин.

Согласно словам адвоката, закон, постановление и приказы ВГА, на которые ссылаются ТЦК и СП – не имеют отношения к проверке военно-учетных документов. Они только в исключительных случаях предоставляют право проверять документы, удостоверяющие личность или специальный статус. Следовательно, угрозы привлечения по ст. 210 КУоАП и задержание можно рассматривать в судебном порядке, заявил юрист.

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