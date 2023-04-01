Законно ли вручение повестки не по месту регистрации: объяснение адвоката

Вручение повестки не по месту вашей регистрации из-за пребывания на военном учете незаконно.

Об этом рассказал адвокат Артем Подорога в интервью ТСН.

Он отмечает, что если во время вашей поездки в другую местность или в другую область вам хотят вручить повестку, вы должны предоставить документы для подтверждения, где вы зарегистрированы и в каком ТЦК состоите на учете.

"Помните, вы можете получить повестку только в том ТЦК, в котором вы состоите на учете по месту вашей регистрации или пребывания как ВПЛ (внутренне перемещенное лицо)", — подчеркнул Подорога.

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В то же время, по словам адвоката, отказаться от вручения повестки могут при:

нарушение порядка вручения повесток;

документ вручают неустановленные или неуполномоченные лица;

повестка выписана на другое лицо.

"Если человек отказывается получить повестку, работники военкомата составляют акт отказа с участием двух свидетелей и передают эту информацию в ТЦК. А дальше на такое лицо может быть наложена админответственность", — резюмирует адвокат.

Добавим, территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военные), продолжают работу по мобилизации, чтобы укомплектовать воинские части и сформировать военный резерв.

Представитель президента в Раде Федор Вениславский на днях ранее заявил, что в нашей стране может появиться список уклоняющихся.

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