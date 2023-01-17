Законно ли заполнять повестку прямо на улице перед вручением: ответ юриста

Вручение повесток в общественных местах

Поскольку в Законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не указано, где именно должна вручаться повестка, выдавать повестки могут где угодно, в том числе на улицах и возле метро.

Как объяснил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач повестки у публичных будут выдаются, в первую очередь из-за необходимости обновления данных о мужчинах, не приходящих для этого в военкомат.

Что должно быть в повестке

По словам председателя Киевской Городской военной администрации Сергея Попко, "повестка обязательно должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки и мокрую печать. В повестке должна быть указана: дата вручения, адрес военкомата и время, в которое нужно туда обратиться».

Повестки могут вручать:

органы местного самоуправления,

руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам,

владельцы домов лицам, проживающим там,

непосредственно должностные лица районного (городского) военного комиссариата.

Законно ли заполнение повестки на месте

Юристка Виктория Тютюнникова считает, что законно заполнять повестку перед вручением. Но в том случае если это делается в присутствии председателя ТЦК, от имени которого вручается повестка, или если он это делает лично. Военнообязанный получает повестку, а у представителя ТЦК остается корешок и бланк с подписью о получении повестки.

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