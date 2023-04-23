Законность вручения повестку в авто на блокпоста: разъяснение адвоката

Адвокат Тарас Никифорчук прокомментировал ситуацию, когда военнообязанным украинцам вручают повестки в авто на блокпостах.

Юрист объяснил,что в рамках "правовой стороны этого вопроса" военнообязанного украинца, который едет за рулем своего авто в Украине, могут остановить сотрудники ТЦК Никифорчук отметил, что вместе с представителями центра комплектования должны быть полицейские.

По словам адвоката, согласно постановлению Кабинета Министров 1456 г. на блокпостах могут проверять документы. Право на проверку документов предоставлено сотрудникам Нацполиции, СБУ, НГУ, ГТС, ГНСУ и ВСУ, определенным в приказе под подписью коменданта.

Как отметил адвокат, что для того, чтобы вручать повестки на блокпостах, сотрудники ТЦК должны быть уполномочены это делать — у них должны быть соответствующие документы от их начальника, в которых должны быть указаны их фамилии и то, что они имеют право раздавать повестки.

Среди тех, кто может раздавать повестку не только работникам территориального центра комплектования, но и руководителям и представителям госорганов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, ОСМД, ЖЭКов. Но только при условии, что они имеют при себе соответствующее распоряжение ТЦК и СП.

Главный вопрос, вокруг которого идут дискуссии — можно ли заполнить повестку прямо на улице, на блокпосту. По словам юриста Игоря Серкова, вписывать фамилию и имя военнообязанного в повестку, встретив его на улице, в другом общественном месте, законно, если это делает начальник ТЦК и СП или должностное лицо, имеющее право подписи и собственно подписывало и скрепляла ее мокрой печатью.

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