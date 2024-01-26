Законопроект о мобилизации: Арахамия назвал дату рассмотрения в Раде

Если фракции выступят против принятия в первом чтении и целом, депутаты пойдут за спецпроцедурой.
Законопроект о мобилизации правительство должно предоставить Верховной Раде сегодня, 26 января. Рассмотреть его в первом чтении должно 6 февраля.
Об этом сообщил во время дискуссии "2024: сценарии для страны" в рамках проекта LB.ua и EFI Group "Новая страна" глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия.
По его словам, депутаты несколько дней изучали первую версию законопроекта и поправки к нему. После этого они "заставили правительство забрать" законопроект и дорабатывать.
Читайте ведущие новости дня:
- "Есть что скрывать": Жданов рассказал, что на самом деле могло произойти с Ил-76 и кто был на борту
- Мобилизация в Украине: могут ли проигнорировавшему повестку мужчине заблокировать право на имущество
- Военная Алина Михайлова откровенно рассказала о потерях ВСУ на фронте: "Они шокирующие на самом деле"
“6 февраля будет проголосовано первое чтение. Я бы хотел, понимая, что армия ждет этого законопроекта, проголосовать в первом и целом», — сказал он.
Арахамия прогнозирует, что, по крайней мере, две "оппозиционные фракции" не дадут проголосовать в целом.
“Поэтому мы сделаем перерыв в неделю, проголосуем сокращение сроков, и через неделю 13 или 14 проголосуем во втором чтении. Пойдем по спецпроцедуре и как-то там высидим и сделаем это для того, чтобы это проголосовать”, — сказал он.
Напомним, Давид Арахмамия предлагал Владимиру Зеленскому раскрыть данные о потерях Украины на войне. Президент пока не принял решения по этому поводу.
Читайте также: