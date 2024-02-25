Законопроект о мобилизации: будет ли действовать уже предоставленная отсрочка, если новый закон примут – адвокат

Адвокат Мария Левченко объяснила распространенный вопрос по поводу того, что будет с теми отсрочками, которые уже были предоставлены, где указан срок, например, полгода, после вступления в силу нового закона №10449 о мобилизации.

Об этом она рассказала на YouTube-канале.

Она отметила, что, согласно действующему законодательству Украины, никаким нормативно-правовым документом не предусмотрен вообще срок, на который предоставляется отсрочка от мобилизации в период действия военного положения.

"А эти шесть месяцев, о которых все говорят, что ТЦК дает отсрочку именно на шесть месяцев, это связано исключительно с тем, что само заключение ВЛК стандартно действует шесть месяцев, а дальше можно его пересматривать. А поскольку ни одним нормативно-правовым документом не предусмотрена обязанность ТЦК ставить определенные сроки на отсрочку от мобилизации, то период, который будет указан в справке об отсрочке от мобилизации, например до июня 2024 года, согласно тому, что у вас отсутствует основание, когда заработает законопроект 10449, вас могут сразу хоть на следующий день мобилизовать", – объяснила Левченко.

Однако, исключением является продление обучения, например, чтобы завершить обучение для аспирантов, до конца учебного года.

"Во всех остальных такой опции нет в заключительных положениях, по крайней мере по состоянию на данный момент. И утверждать, что 100% будет гарантия, что вас не мобилизуют, если например брали себе отсрочку на основе того, что вы внук и ухаживаете за бабушкой или дедушкой, нет. Потому что этот срок ничем не предусмотрен. Процедура прерывания отсрочки также ничем не предусмотрена. А что не прописано – можно делать как хочешь, сами понимаете", — резюмировала юрист.

Напомним, адвокат дала четкий ответ о том, будут ли отбирать в уклонистов квартиры.

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