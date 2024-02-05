Законопроект о мобилизации: депутат подчеркнула, что военнослужащий через 36 месяцев получает право только написать рапорт об увольнении

Виктория Сюмар отметила, что фактически и Минобороны, и Генштаб признали, что норма о демобилизации через 36 месяцев является декларативной.

Согласно новому законопроекту о мобилизации военнослужащий через 36 месяцев получает право лишь написать рапорт об увольнении.

Об этом заявила народная депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар. Об этом она написала в Facebook.

"На комитете обсуждали новый законопроект о мобилизации… Фактически и МО и ГШ признали, что норма о демобилизации через 36 месяцев является декларативной. По сути, военнослужащий через 36 месяцев получает право лишь написать рапорт об увольнении. Но решение кого и когда демобилизовывать будет решать ставка Верховного главнокомандующего", – отметила она.

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Сюмар рассказала, что наконец комитет признал законопроект таким, что содержит коррупционные риски снова: и потому, что Кабмин будет определять, кто из правоохранительных и антикоррупционных органов будет иметь бронь, а кто должен быть мобилизованным. И что Кабмин может еще больше ограничить выезд за границу для других категорий без четкости. И из-за неясности, какие документы нужно предоставить тем, кто ухаживает за инвалидами, чтобы доказать факт ухода. И потому, что могут быть риски при наложении взыскания за неоткрытие электронного кабинета призывника.

"Пока ТЦК будет передавать данные тех, кто кабинет не сделал, в полицию и полиция будет выписывать протоколы о нарушениях. Все выписано опять не четко и сомнительно относительно соответствия Конституции… мы предложили как его доработать. Но пока армия является "билетом в один конец"" с декларативным рапортом через 36 месяцев, мотивации по службе будет еще меньше…", – резюмировала депутат.

Напомним, Верховная Рада Украины уже на этой неделе может принять в первом чтении законопроект №10449 о мобилизации.

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