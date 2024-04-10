Законопроект о мобилизации: какие нормы поддержал комитет и когда его примут

Комитет по национальной безопасности и обороне подготовил текст законопроекта № 10449 о мобилизации ко второму чтению. Его рассмотрение в Верховной Раде может начаться уже 10 апреля. Парламент приступит к рассмотрению закона во втором чтении с отклоненных правок. Когда каждый автор такой правки сможет предложить залу проголосовать и в случае 226+ голосов он станет учтен.

Основные положения мобилизационного законопроекта:

право на демобилизацию имеют лица с инвалидностью и освобожденные из плена;

ограниченно пригодные военнообязанные должны пройти повторную ВЛК в течение 12 месяцев;

военнообязанные, которым установлена II или III группа инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), подлежат повторному медицинскому осмотру для определения пригодности к службе;

военнослужащие, заключившие первый контракт, имеют право на компенсацию 50% первого взноса по ипотечному кредиту;

всем военнослужащим планируется выплачивать ежемесячную надбавку 10 тысяч гривен за особенности прохождения службы;

за участие в боевых действиях "на нуле" и выполнения задач контрнаступления военнослужащим будут выплачивать ежемесячно по 70 тысяч гривен;

для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без военно-учетных документов ограничат предоставление консульских услуг;

по требованию ТЦК мужчинам, которые не обновляют военно-учетные данные и уклоняются от мобилизации, смогут ограничивать право управления транспортными средствами.

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что в новом варианте закона не предусмотрена демобилизация после 36 месяцев службы даже по решению Ставки. Также в законопроект не включили норму о ротации военнослужащих.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил письмо главе Минобороны Рустему Умерову с соответствующей просьбой. Теперь правительство должно подать на рассмотрение Верховной Рады отдельный законопроект о демобилизации и ротации военнослужащих.

Мотивационный пакет законопроекта

Комитет сформировал и дополнил мотивационную часть законопроекта № 10449 и взял за основу следующее:

граждане, изъявившие желание подписать контракт с МОУ получат возможность выбрать подразделение из утвержденного Генеральным штабом перечня подразделений;

ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в порядке, определенном КМУ;

военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задания во время ведения боевых (специальных) действий на линии боевого столкновения с противником на глубину выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) ) в ротный опорный пункт включительно, как и территории противника (в том числе между позициями войск противника и своих войск в районах ведения военных (боевых) действий, на временно оккупированной Российской Федерации территории Украины), каждые 30 дней (суммарно исчисленных) ) выполнение таких задач выплачивается единовременное вознаграждение в размере 70 000 гривен в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

военнослужащим выплачивается вознаграждение за уничтоженное (захваченное) вооружение и военную, боевую (специальную, специализированную) технику противника в размере от 4 до 80 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, в порядке и размерах установленных Кабинетом Министров Украины;

военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы и курсантов высших военных учебных заведений, заведений высшего образования со специфическими условиями обучения, а также заведений высшего образования, имеющих в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки, учреждений профессиональной высшего военного образования, которые перед зачислением на обучение не находились на военной службе или проходили срочную военную службу) ежемесячно выплачивается вознаграждение за особенности прохождения службы в размере 10 000 гривен в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

военнослужащие будут иметь право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки в соответствии с Условиями обеспечения частным акционерным обществом Украинская финансовая жилищная компания доступного ипотечного кредитования граждан Украины и дополнительно 100 тыс. грн после первого года военной службы и еще 100 тыс. грн после второго. Компенсация предоставляется военнослужащему только раз в течение всего времени прохождения им военной службы;

не начисляются штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются, кроме кредитных договоров о приобретении имущества, которое отнесено или будет отнесен к объектам жилого фонда (жилого дома, квартиры, будущего объекта недвижимости, объекта незавершенного жилищного строительства, имущественных прав на них), и/или автомобиля;

один месяц прохождения службы засчитывается за три, если в течение него лицо принимало непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, находясь непосредственно в районах боевых действий и в период осуществления указанных мер во время действия военного положения.

Напомним, Шмыгаль поручил внести "более справедливое" постановление о бронировании от мобилизации.

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