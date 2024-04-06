Законопроект о мобилизации: комитет приблизился к финальной редакции – Безуглая

Вывод о готовности законопроекта о мобилизации готовится к началу следующей недели.
Народная депутат Марьяна Безуглая сообщила, что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки значительно продвинулся к принятию финальной редакции законопроекта о мобилизации.
Об этом она написала в Facebook.
По ее словам, Комитет впервые работал в выходной день.
"Законопроект о мобилизации и прохождении военной службы все же не завершили, хотя за 5 часов заседания значительно продвинулись к финальной редакции. Конечно, уже в воскресенье никто из депутатов не готов был собираться, поэтому оформление вывода готовится к началу недели", — написала Безуглая.
Нардеп также отметила, что, несмотря на нарастание динамики рассмотрения законопроекта о мобилизации, Комитет еще одну неделю завершил без решения.
Напомним, в Украине начнут новую волну проверок ВЛК.
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