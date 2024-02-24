Законопроект о мобилизации может измениться: нардеп рассказал о тысячи правок

Секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал, что законопроект о мобилизации может измениться – в документ внесли около 4 тысяч правок.

Об этом он рассказал в комментарии "РБК-Украина".

Костенко, в частности, напомнил о том, что президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект №11035, который решает проблему демобилизации военнослужащих срочной службы.

"А в рассматриваемом законопроекте предусмотрена демобилизация для мобилизованных через 36 месяцев. Там установлено, что Ставка верховного главнокомандующего может эти сроки отсрочить. На мой взгляд, предусмотренная в этой редакции возможность продлить сроки службы через Ставку выглядит как заранее заложенный обман", – рассказал Костенко.

Также обсуждается ограничение прав за неявку в ТЦК. По его мнению, ряд предложенных норм противоречит Конституции.

Другим спорным моментом является то, как будет работать е-кабинет военнообязанного.

"Еще одна позиция, вокруг которой идут обсуждения — оставлять ли отсрочку от мобилизации для аспирантов, которые учатся на контрактной форме. Но следует понимать, что в документ уже внесли около 4000 поправок, с которыми комитет еще не имел возможности ознакомиться. Значительная часть из них имеет смысл. Поэтому на самом деле законопроект в конечном итоге может претерпеть немало изменений", — резюмировал Роман Костенко.

Напомним, в новый законопроект о мобилизации внесли правку, позволяющую украинцам законно фиксировать противоправные действия работников ТЦК на камеру.

Читайте также: