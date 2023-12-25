Законопроект о мобилизации: нардеп рассказал, кто и как будет вручать повестки

Народный депутат от "Батькивщины" и член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Вадим Ивченко объяснил, как в новом законопроекте о мобилизации предусмотрено вручение повесток военнообязанным.

Об этом он рассказал в эфире "Свобода. Ранок".

"Выписывать повестки по фамилиям будут ТЦК. Доставляться они могут разными методами. Например, через того же сельского голову. Но на фамилию Иванов, который проживает соответственно в ОТГ, выписывать будет ТЦК. Но потом в качестве почтальона могут быть задействованы разные органы, в том числе и электронные средства доставки соответствующей повестки", – рассказал нардеп.

Напомним, нардеп рассказал, какая ответственность грозит военнообязанным за границей, которые будут уклоняться от призыва.

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