Законопроект о мобилизации: нардеп рассказал о внесении правок и сроках рассмотрения

Примут ли депутаты законопроект о мобилизации на этой неделе.
Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная Рада на этой неделе не примет во втором чтении законопроект о мобилизации.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"На этой неделе Рада не успеет его рассмотреть. Пока так", — рассказал нардеп.
Гончаренко также добавил, что поправки к законопроекту будут подавать до завтрашнего дня включительно.
"Окончательное количество правок еще неизвестно, но их перевалило за тысячу", — резюмировал нардеп.
Напомним, нардеп рассказал, примут ли законопроект о мобилизации о конце февраля.
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