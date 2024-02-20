Законопроект о мобилизации: нардеп рассказал о внесении правок и сроках рассмотрения

Примут ли депутаты законопроект о мобилизации на этой неделе.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная Рада на этой неделе не примет во втором чтении законопроект о мобилизации.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"На этой неделе Рада не успеет его рассмотреть. Пока так", — рассказал нардеп.

Гончаренко также добавил, что поправки к законопроекту будут подавать до завтрашнего дня включительно.

"Окончательное количество правок еще неизвестно, но их перевалило за тысячу", — резюмировал нардеп.

Напомним, нардеп рассказал, примут ли законопроект о мобилизации о конце февраля.

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