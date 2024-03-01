Законопроект о мобилизации: оставят ли пункт об электронных повестках – нардеп ответил

Член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки народный депутат Федор Вениславский рассказал, что в новом законопроекте о мобилизации предусмотрено, что регистрация в электронном кабинете призывника не будет обязательной. Она остается как право, а не как долг.

Об этом он рассказал в интервью " РБК-Украина ".

По его словам, такое решение не нашло поддержки в комитете.

"Мы оставили возможность, прежде всего, лицам, проживающим за пределами Украины, воспользоваться электронным кабинетом для дистанционного обновления данных без въезда на территорию Украины, поскольку потом возникнет проблема с возможностью их выезда", — сообщает он.

По словам нардепа, речь может идти и о студентах, которые учатся за границей, и о тех мужчинах, которые еще до войны переехали жить за границу.

Остальные способы вручения повестки военнообязанному остаются такими же.

"В бумажном виде, вручение под видеофиксацию или другими путями при условии фиксации, что человек ее получил", — добавил Федор Вениславский.

Напомним, Вениславский объяснил, будут ли иметь отсрочку от мобилизации соискатели второго высшего образования.

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