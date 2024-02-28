Законопроект о мобилизации: подано едва ли не больше всего правок за всю историю – нардеп

Роман Костенко рассказал о многочисленных поправках к законопроекту о мобилизации.
Народный депутат от "Голоса" и секретарь Комитета по вопросам нацбезопасности обороны и разведки Роман Костенко отметил, что комитет рассматривает многочисленные правки, внесенные в законопроект о мобилизации.
Об этом он рассказал УП.
"Законопроект, к которому подано едва ли не больше всего правок за всю историю и действительно довольно сложно с ним работать. Сама сравнительная таблица насчитывает более 1500 страниц. И понятно, что каждую правку нужно посмотреть, вычитать, понять, что хочет сказать автор", - говорит нардеп.
Он уточнил, что больше всего правок касаются пунктов в законопроекте о праве выезда за границу, аресте счетов, запрете водить транспортное средство, вопросе консульских решений, электронного кабинета, электронных повесток и демобилизации. Дискуссии продолжаются.
"Комитет принял предварительное решение, что электронный кабинет военнообязанного будет работать по желанию, и если гражданин создал этот кабинет, туда может прийти повестка. Впрочем, решение еще может меняться", — отмечает Роман Костенко.
Напомним, нардеп объяснил, когда Рада примет громкий законопроект о мобилизации и от чего это зависит.
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