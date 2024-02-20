Законопроект о мобилизации: примет ли его ВР до конца февраля – нардеп ответил

Верховная Рада может принять законопроект о мобилизации во втором чтении 22 или 23 февраля – к очередной годовщине российского вторжения.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от "Батькивщины", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко.

По его словам, все депутаты и фракции представляют свои правки.

"Это значит, что 20-21 февраля законопроект будет проходить комитет, потому что 22-23-го его планируют проголосовать к очередной годовщине российского вторжения", — отметил он.

Вадим Ивченко отметил, что власти будут принимать решение о рассмотрении по сокращенной процедуре, то есть будет ограничено время на зачитывание правок.

"В регламенте есть нормы, ограничивающие количество правок, которые можно ставить в подтверждение и защищать перед залом Верховной Рады", — резюмировал он.

Напомним, командир подразделения 3-й ОШБр сравнил мобилизацию и рекрутинг и подчеркнул, что "человека нельзя заставить воевать".

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