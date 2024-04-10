Законопроект о мобилизации: Рада пригласила военное руководство выступить перед началом рассмотрения

Нардепы пригласили в парламент военное руководство перед началом рассмотрения законопроекта о мобилизации.

Верховная Рада Украины пригласила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и командующего Объединенными силами Юрия Содоля выступить перед рассмотрением законопроекта о мобилизации.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Будет возможность дать им выступить. За соответствующее решение проголосовали 315 депутатов", – уточнил он.

В то же время Рада провалила голосование за приглашение премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра обороны Рустема Умерова перед рассмотрением законопроекта о мобилизации. Соответствующее решение было поддержано 138 депутатами.

Напомним, Верховная Рада на этой неделе должна рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении. ТСН.ua собрал все, что известно о нормах, которые были поддержаны комитетом в законопроекте.

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