Законопроект о мобилизации: стало известно, когда он заработает

Если в Раде не будет никаких постановлений, которые могли бы заблокировать принятый законопроект, с понедельника спикер сможет его подписать.
В Раде сообщают, что, скорее всего, президент Украины Владимир Зеленский подпишет законопроект о мобилизации в течение двух недель.
Об этом рассказал заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил в эфире телемарафона.
"Оптимистически, за следующие две недели он будет опубликован — и он вступит в силу, а дальше нужно отсчитывать определенные сроки, потому что часть норм сразу действует, а некоторые — через месяц ", — сказал он.
По его словам, в настоящее время в Раде нет никаких постановлений, которые могли бы заблокировать подписание принятых изменений в закон о мобилизации.
"За два предыдущих (дни – ред.) их не было. И это хороший знак. Я думаю, что с понедельника спикер сможет его подписать, направить на подпись президенту. У президента будет две недели, и я думаю, он затягивать не будет", – добавил вицеспикер.
Напомним, ранее народный депутат и член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз объяснила, как обновить данные без визита в ТЦК.
Читайте ведущие новости сегодня:
- "Два месяца будут самыми трудными": эксперт о сценариях войны, мобилизации и планируемом Путином
- Зачем россияне непрерывно обстреливают Харьков: Терехов назвал цель
- Привет от Черновецкого: в центре Киева обнаружили "частную землю" на выходе из метро