Законопроект о мобилизации: стало известно, когда он заработает

Если в Раде не будет никаких постановлений, которые могли бы заблокировать принятый законопроект, с понедельника спикер сможет его подписать.

В Раде сообщают, что, скорее всего, президент Украины Владимир Зеленский подпишет законопроект о мобилизации в течение двух недель.

Об этом рассказал заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил в эфире телемарафона.

"Оптимистически, за следующие две недели он будет опубликован — и он вступит в силу, а дальше нужно отсчитывать определенные сроки, потому что часть норм сразу действует, а некоторые — через месяц ", — сказал он.

По его словам, в настоящее время в Раде нет никаких постановлений, которые могли бы заблокировать подписание принятых изменений в закон о мобилизации.

"За два предыдущих (дни – ред.) их не было. И это хороший знак. Я думаю, что с понедельника спикер сможет его подписать, направить на подпись президенту. У президента будет две недели, и я думаю, он затягивать не будет", – добавил вицеспикер.

Напомним, ранее народный депутат и член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз объяснила, как обновить данные без визита в ТЦК.

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