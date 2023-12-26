Законопроект о мобилизации: уклонистам будут блокировать счета, ограничат в управлении авто и предоставлении льгот

Правительство внесло в Раду новый законопроект о мобилизации и военном учете.

В Верховную Раду Украины внесли законопроект №10378 об усовершенствовании мобилизации и военного учета.

Законопроект предлагает внести ряд изменений в законы о мобилизации и военной службе. В нем, в частности, предусмотрен ряд мер, которые могут быть применены к военнообязанным за отказ явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

"Повестка о вызове в ТЦК и СП может быть направлена гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или на электронную почту", — говорится в тексте законопроекта.

В законопроекте отмечается, что к "нарушившим законодательство" гражданам могут быть применены так называемые "временные меры".

Уклонистов будут вносить в Единый реестр должников. Также к ним применят ряд ограничений, в частности:

запрет на выезд за границу;

запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничение в праве управлять транспортным средством и получение водительского удостоверения;

ограничение прав распоряжаться денежными средствами и другими ценностями;

отказ в подписании кредитных договоров;

остановка получения льгот и услуг от государства.

Текст законопроекта о мобилизации

Также, согласно законопроекту, людям, которые находятся за границей и уклоняются от мобилизации, прекратят предоставление консульских услуг в зарубежных дипломатических учреждениях Украины, если они не будут иметь при себе военно-учетные документы.

Напомним, появился текст законопроекта о мобилизации и военном учете – кто имеет право на отсрочку.

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