Законопроект о мобилизации: в Раде приняли важное решение о наказаниях для уклонистов

Нардеп рассказал, какие нормы наказания были исключены из законопроекта о мобилизации.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что 12 марта на заседании комитета по нацбезопасности и обороне приняли правку к законопроекту о мобилизации, которая исключает замораживание счетов, банковских карточек и управление автомобилем для уклонистов.

Об этом он написал в Telegram.

"С преимуществом в один голос прошла правка, исключающая из текста законопроекта весь раздел изменений в Кодекс административного судопроизводства! Таким образом снимаются предложения по заморозке счетов, банковских карт, ограничений по выезду за границу и управлению автомобилем", — рассказал он.

По его словам, правку поддержали семь членов Комитета, против – проголосовало шесть человек.

"После этого заседание было прервано, а затем и закрыто председателем комитета. Продолжение заседания завтра", — добавил Гончаренко.

Напомним, в Раде планируют до конца марта зарегистрировать законопроект об экономическом бронировании от мобилизации. Политики рассматривают две модели бронирования.

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