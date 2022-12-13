Закосплеил под Нео из "Матрицы": российский вояка в Беларуси напился "до чертиков": (видео)

Российский оккупант, находящийся в Гомеле в Беларуси, заправился алкоголем "до чертиков". От выпитого он просто завис в воздухе.

Видео "российского Нео из "Матрицы" выложили в Сети.

В кадре находящийся под влиянием алкоголя российский вояка, и возможно, не только, уснул в позе "шахматного коня" на лестничной клетке.

После курса медитации солдат стал "звездой" Гомеля.

Напомним, что в Запорожской области в местонахождение оккупантов "прилетело" от ВСУ. Были уничтожены две сотни кадыровцев и "мобиков".