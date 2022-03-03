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Закройте небо над Украиной: петиция в НАТО собрала необходимое количество голосов

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Закройте небо над Украиной: петиция в НАТО собрала необходимое количество голосов

НАТО

Североатлантический союз должен немедленно рассмотреть обращение.

Петиция с просьбой к НАТО о закрытии неба над Украиной собрала необходимый миллион голосов.

Страны-члены НАТО на сайте openPetition призвали закрыть воздушное пространство над Украиной, ввести в Украину миротворческие войска НАТО, оказать военную помощь Киеву и поддержать украинский народ в связи с агрессией со стороны России.

Теперь петицию должны рассмотреть. Насколько это станет реальностью, пока неизвестно. Если НАТО закроет воздушное пространство над Украиной, это означает, что любая авиатехника, которая появится в небе после закрытия, должна быть уничтожена силами НАТО, которые могут делать это на расстоянии от нейтральной зоны.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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