Закройте небо над Украиной: петиция в НАТО собрала необходимое количество голосов

Североатлантический союз должен немедленно рассмотреть обращение.

Петиция с просьбой к НАТО о закрытии неба над Украиной собрала необходимый миллион голосов.

Страны-члены НАТО на сайте openPetition призвали закрыть воздушное пространство над Украиной, ввести в Украину миротворческие войска НАТО, оказать военную помощь Киеву и поддержать украинский народ в связи с агрессией со стороны России.

Теперь петицию должны рассмотреть. Насколько это станет реальностью, пока неизвестно. Если НАТО закроет воздушное пространство над Украиной, это означает, что любая авиатехника, которая появится в небе после закрытия, должна быть уничтожена силами НАТО, которые могут делать это на расстоянии от нейтральной зоны.