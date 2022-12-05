"Закройте окна": украинцев предупредили об опасности в связи с потенциальными ударами РФ

Российские оккупационные войска 5 декабря могут нанести удары по объектам энергетики Украины, поэтому людям советуют подготовиться к возможному обесточению.

Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

"Сообщают о пусках ракет! Возможны удары по объектам энергетики, поэтому обязательно сделайте запас воды, зарядите телефоны, павербанки. Закройте окна и максимально сохраняйте тепло в помещениях. Верим в ВСУ!", — написал Малецкий.

Как сообщалось, днем 5 декабря с российского аэродрома Энгельс взлетели стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупреждал, что россияне подняли в воздух 14 самолетов Ту-95.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко призывает граждан не пренебрегать тревогой, которая прямо сейчас распространяется по регионам из-за активности вражеской авиации.

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