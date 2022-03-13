Закрытое небо над Украиной не помешало бы России обстрелять Яворивский полигон на Львовщине — Пентагон

Закрытое небо над Украиной не помешало бы России обстрелять Яворивский полигон на Львовщине — Пентагон

В то же время в случае нападения России на одну из стран НАТО реакция Соединенных Штатов будет мгновенной.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что закрытое небо над Украиной не помешало бы российским оккупантам нанести удар по Яворивскому полигону на Львовщине, который расположен менее чем в 20 км от польской границы.

Об этом пишет The Hill.

Представитель американского Министерства обороны убежден, что бесполетная зона над Украиной не остановила бы РФ от атаки на полигон, где совместно тренировались украинские и иностранные военные.

"Я участвовал в этом, когда был молодым офицером авианосца в начале 90-х. Это бой. Вы должны быть готовы стрелять или быть застрелены. Президент Байден четко дал понять, что войска США не собираются воевать в Украине", – заявил Кирби.

В то же время, пресс-секретарь Пентагона прокомментировал невероятную близость авиаударов РФ к границе Польши, которая является членом альянса. Так, по словам Кирби, в случае нападения России на одну из стран НАТО реакция Соединенных Штатов будет мгновенной.

"Вооруженное нападение на одного считается вооруженным нападением на всех. Вот почему мы продолжаем двигаться, перемещать силы и возможности вдоль восточного фланга НАТО — чтобы убедиться, что мы сможем защитить каждый сантиметр территории НАТО, если это потребуется", — сказал Кирби.

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