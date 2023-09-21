"Закрываем" Крым пробкой: военный эксперт предоставил план по деоккупации захваченных территорий за 2-3 года

Иван Ступак считает, что лучше ожидать "не очень приятного, даже негативного прогноза", чем все еще надеяться на "2-3 недели".

Военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета ВР Украины по национальной безопасности и обороне Иван Ступак предоставил вероятный вариант освобождения оккупированных территорий Украины.

Об этом шла речь в интервью Ступака УНИАН.

"Мы доходим до Азовского моря и "закрываем" Крым пробкой – просто "забиваем", чтобы россияне оттуда не выходили. После этого, возможно, будет какой-то период затишья. Можно предположить, что будет такой вариант, что-то вроде возвращения в 2017-2018 годы, когда масштабные боевые действия закончились, а, условно, на линии Токмак-Мелитополь что-то продолжает происходить. При этом через два-три года Украина соберется и сможет вернуть те захваченные территории", – высказался Ступак.

По его словам, это не снимает вопрос использования беспилотников, которые продолжат бить по Крыму, будут "прилеты и приливы по российскому флоту".

"Не надо искать в этом "зрады, это – нормальный сценарий. Нас готовят, чтобы не было так, как в начале вторжения – две-три недели и разберемся, все будет классно. Лучше пусть будет такой не очень приятный, даже негативный прогноз, но в случае, если он не сбудется, все выдохнутся с облегчением: "А мы думали, что еще семь лет", – добавил он.

Между тем, другой эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич рассказал, когда и как, по его мнению, завершится война в Украине. Он предоставил 7 ключевых сценариев, начиная от наименее возможных и даже фантастических на этом этапе, заканчивая теми, которые вполне возможны уже в 2024 году.

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