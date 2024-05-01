Залечь на дно под Луганском: почему наемники из Непала массово дезертируют из армии РФ

Попасть из ВОТ Луганщины обратно в Непал достаточно проблематично.

Наемники из Непала убегают из русской оккупационной армии. Среди причин массового дезертирства – огромные потери в "мясных штурмах" и жестокое отношение командиров.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, захватчики ищут беглецов на ВОТ Луганщины, но как правило, безрезультатно.

“Побег наемников из Непала, закрепленных за воинской частью 29328 ВС РФ, вызван огромными потерями в “мясных штурмах”, жестоким отношением московитских полевых командиров, включая внесудебные казни за отказ от исполнения приказов идти на верную смерть, ”, — отметили в ГУР.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

«Главлаты российской мотострелковой воинской части в рапортах и докладах «вверх» объясняют дезертирство непальцев ерундой о вероятном «отбытии в родную страну из-за землетрясения», — добавили там.

На самом же деле попасть из ВОТ Луганщины обратно в Непал достаточно проблематично. К тому же, за участие в боевых действиях против Украины в составе российской армии Непал может привлечь своих граждан к ответственности.

"В результате желание заработать легких денег превратилось для непальских наемников в ловушку, безопасного выхода из которой не существует", — резюмировали у Буданова.

Напомним, в декабре мы сообщали, что РФ пополняет ряды своей армии наемниками из других стран. В частности, по меньшей мере 8 непальцев вступили в ряды вражеской армии.

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