"Залог победы — когда опытные бойцы остаются в живых": военный "Волков да Винчи" о суперинтенсивной войне

Речь идет не только о войне в окопах, но и без непосредственного участия на фронте.

Украина находится в состоянии суперинтенсивной войны, во время которой самое ценное, что есть — обученные бойцы, в частности пехотинцы. Если Украина хочет победить и сохранить больше своих бойцов, нужно воевать всем.

Об этом шла речь в интервью военного батальона "Волки да Винчи" Александра Ябченко в эфире "Эспрессо".

Он назвал залогом победы саму жизнь опытных бойцов. Как отметил Ябченко, в случае пассивности украинцев мы потеряем свое государство.

По его словам, воевать должны все украинцы, иначе "можем остаться без страны".

"Я сейчас просто призываю — не все в окоп, а все на войну. Сражайтесь как можете, но поймите, что здесь вопрос, что мы можем остаться без страны", — заявил Ябченко.

Военный также добавил, что каждый украинец должен не прятаться от призыва и помогать войску деньгами. По его словам, воин в окопе будет чувствовать справедливость, что он воюет, но за его спиной стоят украинцы, которые помогают ему эффективнее воевать.

"В России главная задача — прекратить существование Украины, независимого и суверенного государства. Какие вам еще нужны доказательства, что нужно воевать? Нередко находятся люди, оправдывающие свою отлученность от войны и реальности тем, что у нас не такая власть", — сказал он. .

Напомним, ветеран АТО, бывший командир роты в батальоне "Айдар" (2014) Евгений Дикий сравнил войну 2014 года с полномасштабной 2022-го. По его словам, они категорически отличаются.

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