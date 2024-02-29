"Заложенная бомба Приднестровья": решится ли Россия открыть второй фронт с Молдовой

Война России с Молдовой из-за непризнанного Приднестровья невыгодна прежде всего сеператистским властям, которые могут казнить все.

Сепаратистские власти Приднестровья, обратившиеся за помощью к РФ, в действительности хотят спокойно досидеть до конца войны в Украине, потому что в случае открытия второго фронта с Молдовой приднестровская криминальная "элита" может потерять все.

Такое заявление сделал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

По мнению советника, Россия хотела бы открыть второй фронт в войне с Украиной. Но линии фронта, которая сейчас в Украине, ей как раз хватает, чтобы концентрировать свои ресурсы и количественно продавливать украинскую оборону.

"Однако, зачем криминальной "элите" Приднестровья, комфортно торгующей с Молдовой и ЕС, война. Сепаратисты сидят на деньгах и зарабатывают. А война однозначно приведет к личным трагедиям. Они потеряют все. Какой смысл им это терять?" – считает Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса Президента отметил, что отношения между Молдовой и Приднестровьем могут быть урегулированы после завершения войны в Украине, но развитие событий будет зависеть от того, каким будет финал российско-украинского противостояния.

"События могут иметь два варианта развития. В случае, если война завершается поражением России и страна-агрессор пойдет на изолированную трансформацию, многие из этих криминальных заложенных бомб замедленного действия будут разблокированы. Все это завершится, в том числе с Приднестровьем”, – считает Подоляк.

Однако, по мнению советника главы ОПУ, пока действующие российские власти сохраняют свое влияние, конфликт между Молдовой и Приднестровьем разрешить не удастся. То есть, это перманентная война, которая в любой момент может перейти в активную фазу.

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