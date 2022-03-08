Заложники российских оккупантов: Буча под Киевом фактически находится в осадном положении

По словам мэра города, наши ВСУ уже почти вытеснили российские войска, но через сутки оккупанты снова вошли.

Город Буча под Киевом фактически находится в осадном положении. Люди не имеют возможности купить воду, еду, у них нет света и возможности уехать. Местные прячутся в подвалах и с ними почти нет связи.

Какая ситуация в городе, рассказал мэр Бучи Анатолий Федорук в эфире телемарафона Uaразом.

По его словам, в понедельник, во время третьего раунда переговоров между Украиной и РФ в Беларуси, российские войска из всего возможного вооружения "били" по Киеву и пригородам, в частности по Буче.

"Фактически седьмой день Буча, Ворзель, а Гостомель — с самого начала (войны — Ред.) есть в заложниках у российских войск. Были попытки наших ВСУ и уже почти вытеснили российские войска, но через сутки они снова зашли. Они контролируют основные улицы и простреливают их. Оккупанты не дают жителям в небольшой период, когда нет обстрелов, выходить из жилищ. Они простреливают улицы", — сообщил Федорук.

Мэр сообщил, что около 01:30 завершился еще один вражеский артобстрел.

Напомним, что россияне нанесли авиаудар по Макарову. Снаряд попал на территорию хлебзавода, 13 человек погибли.

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