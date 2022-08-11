"Заложники свого тщеславия": эксперт объяснил, почему Кремль не обвинит ВСУ в ударе по аэродрому

Взрывы на военном аэродроме "Саки" в аннексированном Крыму не были пренебрежением правилами пожарной безопасности.

Военный эксперт Сергей Грабский говорит, что это — явный результат удара, а "не окурок, который неосторожно был брошен или какое-то халатное отношение к правилам пожарной безопасности".

Об этом Грабский в эфире национального телемарафона.

По его словам, пока невозможно определить характеристики удара, а потому стоит подождать официальных заявлений. Впрочем, агрессор Россия не признает взрывы в "Саках" ударом со стороны Украины.

"Они стали заложниками своей декларативности и тщеславия. Сейчас Россия не может никоим образом признать, что это был удар со стороны украинских Вооруженных сил. Ведь это будет свидетельствовать о системных недостатках в работе как комплексов ПВО, так и комплексов контртеррористических, контрдиверсионных мер. Ну, и это развеет миф на всех уровнях по эффективности ПВО", — подчеркивает эксперт.

По его словам, Москва может потерять в деньгах, если весь мир увидит недостатки российской системы противовоздушной обороны.

"Это серьезное поражение для российского военно-промышленного комплекса, ведь, если они это признают, весь мир увидит нецелесообразность закупки российского военного вооружения, потому что оно по сути является кучей старого ржавого хлама и не способно защитить объекты, — пояснил Грабский.

Напомним, что 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов.

На захваченном россиянами аэродроме оккупанты размещали истребители и бомбардировщики. В частности, это самолеты Су-30СМ, Ил-76, Су-24М. Известно о по меньшей мере девяти поврежденных самолетах. Впрочем, в Министерстве обороны РФ заявили, что взрывы вроде бы не привели к повреждению авиационной техники на аэродроме.

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