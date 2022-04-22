Заложников бьют и подвергают пыткам током: в Каховке оккупанты обустроили застенок

В Каховке Херсонской области оккупанты обустроили застенок в помещении полиции.

Там бьют и подвергают пыткам, в том числе электрическим током.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, российские солдаты задерживают на улицах города не только активистов или участников АТО/ООС, но и мужчин, не имеющих никакого отношения к военной службе.

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"Как сообщают свидетели, в помещении каховской полиции находятся более 10 гражданских лиц, некоторые из них содержатся там уже несколько недель. Мужчин пытают электрошокерами, бьют. Жесте российские военные относятся к тем, кто имеет отношение к силовым структурам — бойцам территориальной обороны и бывших участников АТО/ООС", – сообщила Денисова.

Такие действия РФ являются военным преступлением и преступлением против человечности в соответствии со статьями 7 и 8 Римского устава Международного уголовного суда и прямым нарушением статей 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статей 9 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах. и статьи 5 Европейской конвенции по правам человека", – пояснила она.

Также Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине.

"Каховка это Украина" – в городе прошел митинг против российской оккупации

Напомним, в Буче оккупанты изнасиловали 11-летнего мальчика на глазах у мамы. Нелюди привязали женщину к стулу, чтобы она смотрела.

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