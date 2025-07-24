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Залужный говорит о войне до 2034 года: что ответил Буданов
Буданов говорит, что не верит в столь долгую войну, но свой прогноз отказался говорить.
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов не верит, что война в Украине может продолжаться до 2034 года, как заявил сегодня Валерий Залужный.
Об этом руководитель ГУР сказал во время посещения одного из киевских вузов.
«Я в это не верю», — коротко ответил Буданов.
В то же время дать свой прогноз, когда закончится война, он отказался. Руководитель ГУР в качестве примера привел анектот:
«Сидят две бабушки на лавочке у подъезда. И одна говорит — „а вот у соседки дочь — проститутка“. Другая бабушка отвечает: „Да у нее сын“. Первая говорит: „Ну пусть теперь докажет, что это — не так“.
Напомним, бывший главком ВСУ посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что новая фаза войны с Россией может затянуться на годы. Он не исключает, что война может продолжаться до 2034 года.