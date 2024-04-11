Залужный хотел создать в Украине командование беспилотных сил: что об этом известно

Технологический прорыв в вооружении, по мнению Залужного, должен был быть связан с FPV-дронами.

Эксглавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный видел технологический прорыв в вооружении из-за массового применения беспилотных технологий на поле боя.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

По его словам, технологический прорыв в вооружении, по мнению Залужного, должен был быть связан с FPV-дронами.

"По мнению главкома Залужного, это должны быть FPV и в целом беспилотные технологии на поле боя. Я имел длинный разговор об этом с ним. Залужный видел в этой технологии огромный потенциал, благодаря которому мы могли бы нивелировать российское количественное преимущество в людях, технике, вооружениях, тактической глубине, выигрывая время", — рассказал Тарас Чмут.

Для этого Залужный хотел сформировать командование беспилотных сил, куда были привлечены 100 рот так называемых "Рубаков".

Напомним, что Зеленский 7 марта согласовал кандидатуру экс-головнокомандующего Вооруженными Силами Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

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