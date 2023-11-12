Залужный и Буданов "готовят госпереворот с помощью США": новый фейк России (фото)

Россия запустила фейк о том, что Залужный и Буданов готовят государственный переворот в 2024 году.

Российские паблики распространяют фейковую новость о том, что в Украине якобы готовится государственный переворот в феврале 2024 года. Возглавить его должны Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. "Замаскировать" свой фейк россияне попробовали под зарубежные "первоисточники".

Об этом пишет проект InfoLight.UA, специализирующийся на повышении медиаграмотности, борьбе с фейками и пропагандой.

Так, фейк "о подготовке в Украине государственного переворота" российские Telegram-каналы начали разгонять 10 ноября. В сообщениях писали, что во главе "переворота" будут стоять Валерий Залужный и Кирилл Буданов, которые, по версии пропагандистов, вступили в сговор.

Как сообщает проект, первоисточником новости указывается китайский сайт sina.com.cn. Однако найти собственно "новость" на этом сайте InfoLight.UA не удалось.

Фейковые новости россиян о перевороте в Украине/Фото: InfoLight.UA

Фейковые новости россиян о перевороте в Украине/Фото: InfoLight.UA

"Несмотря на все наши попытки, мы не нашли этой информации на сайтах, скриншоты которых распространяют враги. Однако в нашей команде нет людей, свободно владеющих китайским, поэтому небольшую вероятность того, что такая информация была опубликована, мы оставляем. Хотя все похоже на банальную редактуру кода страницы", – говорится в сообщении.

Другим "источником" стал сайт Asia Times, ежемесячно посещаемый до 2 млн пользователей, преимущественно из США.

В публикации говорится: "Растет консенсус относительно того, что Запад (имеются в виду Соединенные Штаты с помощью Великобритании) хочет заменить президента Украины Владимира Зеленского. Мой друг и коллега Ларри Джонсон считает, что ЦРУ и МИ-6 в Великобритании уже готовят почву. Или Зеленский будет вынужден объявить президентские выборы, назначенные на март следующего года, а затем его заменят, или, если он будет сопротивляться, его все равно заменят во время беспорядков в стиле Майдана".

На словах "Лари Джонсон считает" есть гиперссылка, ведущая читателя на сайт ИА "Спутник", входящая в "Россию сегодня". Хотя по легенде Лари Джонсон "отставной офицер" ЦРУ.

"Как вывод: воспользовавшись внутриукраинской ситуацией и "разогреванием" темы отставки Валерия Залужного и его якобы конфликта с президентом Владимиром Зеленским, враг почти сразу, хоть и "на коленке", создал фейк, имеющий цель внести очередной раскол в украинское общество и Силы обороны Украины. Важно внимательно к этому относиться и не распространять непроверенную информацию. А также до завершения войны минимизировать внутренние политические конфликты", – резюмирует команда InfoLight.UA.

Ранее мы писали об украинских коллаборантах, которые перешли на сторону России, – эксклюзив ТСН.ua.

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