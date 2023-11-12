Залужный и Буданов "готовят госпереворот с помощью США": новый фейк России (фото)

Россия запустила фейк о том, что Залужный и Буданов готовят государственный переворот в 2024 году.
Российские паблики распространяют фейковую новость о том, что в Украине якобы готовится государственный переворот в феврале 2024 года. Возглавить его должны Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. "Замаскировать" свой фейк россияне попробовали под зарубежные "первоисточники".
Об этом пишет проект InfoLight.UA, специализирующийся на повышении медиаграмотности, борьбе с фейками и пропагандой.
Так, фейк "о подготовке в Украине государственного переворота" российские Telegram-каналы начали разгонять 10 ноября. В сообщениях писали, что во главе "переворота" будут стоять Валерий Залужный и Кирилл Буданов, которые, по версии пропагандистов, вступили в сговор.
Как сообщает проект, первоисточником новости указывается китайский сайт sina.com.cn. Однако найти собственно "новость" на этом сайте InfoLight.UA не удалось.
"Несмотря на все наши попытки, мы не нашли этой информации на сайтах, скриншоты которых распространяют враги. Однако в нашей команде нет людей, свободно владеющих китайским, поэтому небольшую вероятность того, что такая информация была опубликована, мы оставляем. Хотя все похоже на банальную редактуру кода страницы", – говорится в сообщении.
Другим "источником" стал сайт Asia Times, ежемесячно посещаемый до 2 млн пользователей, преимущественно из США.
В публикации говорится: "Растет консенсус относительно того, что Запад (имеются в виду Соединенные Штаты с помощью Великобритании) хочет заменить президента Украины Владимира Зеленского. Мой друг и коллега Ларри Джонсон считает, что ЦРУ и МИ-6 в Великобритании уже готовят почву. Или Зеленский будет вынужден объявить президентские выборы, назначенные на март следующего года, а затем его заменят, или, если он будет сопротивляться, его все равно заменят во время беспорядков в стиле Майдана".
На словах "Лари Джонсон считает" есть гиперссылка, ведущая читателя на сайт ИА "Спутник", входящая в "Россию сегодня". Хотя по легенде Лари Джонсон "отставной офицер" ЦРУ.
"Как вывод: воспользовавшись внутриукраинской ситуацией и "разогреванием" темы отставки Валерия Залужного и его якобы конфликта с президентом Владимиром Зеленским, враг почти сразу, хоть и "на коленке", создал фейк, имеющий цель внести очередной раскол в украинское общество и Силы обороны Украины. Важно внимательно к этому относиться и не распространять непроверенную информацию. А также до завершения войны минимизировать внутренние политические конфликты", – резюмирует команда InfoLight.UA.
Ранее мы писали об украинских коллаборантах, которые перешли на сторону России, – эксклюзив ТСН.ua.
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