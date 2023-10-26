Залужный пообщался с военными руководителями НАТО и Британии: стали известны важные подробности

В ходе разговора они остановились на актуальных потребностях ВСУ в снарядах, дронах и военной технике.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный принял участие во встрече с президентом Владимиром Зеленским и верховным главнокомандующим Объединенных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Во время встречи также присутствовал начальник Штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин.

Об этом Валерий Залужный написал на своей странице в соцсети.

"Во время переговоров подробно рассказал об обстановке на поле боя. Обсудили наши наступательные и оборонные операции, ситуацию на наиболее сложных направлениях, а также действия и возможные планы противника", - подчеркнул Валерий Залужный.

Он также добавил, что во время разговора они остановились на актуальных потребностях ВСУ в снарядах, дронах и военной технике.

“Отдельно обсудили ключевые вопросы усиления нашей противовоздушной обороны и прикрытия в осенне-зимний период объектов критической инфраструктуры. Мы благодарны нашим союзникам за непоколебимую поддержку и помощь. Вместе мы сильнее, и вместе мы победим”, - отметил Залужный.

Напомним, что Залужный пообщался с генералом Каволи. Обсудили контрнаступление, оружие и линию столкновения с оккупантами.

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