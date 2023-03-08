Залужный избежал ловушки в Бахмуте, которую готовили оккупанты — The Economist

Захватчики пытались "сжечь" украинские резервы в городе, чтобы усложнить проведение контрнаступления.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный смог избежать ловушки российских агрессоров в Бахмуте и сохранил резервы для будущего наступления.

Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на свои источники.

В сообщении указывается, что наступление россиян, которое они начали в январе, имело целью заставить руководство ВСУ "жечь" резервы, что значительно усложнило бы задачу проведения предстоящего контрнаступления.

Источники издания сообщают, что российские захватчики понесли гораздо большие потери, чем украинская сторона. В материале указывается, что Залужный смог избежать ловушки, которую готовило российское руководство.

Вместо того чтобы бросать резервы на оборону города, генерал отправил их за границу, чтобы они учились и овладевали зарубежной техникой.

Напомним, ранее гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка Юрий Сиротюк, сейчас защищающий Бахмут от российских захватчиков, рассказал, почему город нельзя сдавать врагу.

Также мы информировали, что президент Владимир Зеленский заявил, что российские кафиры будут "открытый путь" для захвата ключевых городов на востоке Украины, если они захватят Бахмут.

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