Залужный: мобилизация будет важна даже после завершения войны

По словам Залужного, мобилизация необходима для продолжительного конфликта, а также для обеспечения обороноспособности страны в будущем.

Будущее Украины и ее территориальная цельность будут зависеть от количества людей, готовых защищать государство.

Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, отметив ключевую роль мобилизационного ресурса.

"Главное для Вооруженных сил Украины — это не только численность действующего войска, но и количество подготовленного мобилизационного ресурса. Важно, чтобы люди были готовы взять в руки оружие и встать на защиту страны, как это было в 2022 году", — отметил он.

По словам Залужного, мобилизация необходима для продолжительного конфликта, а также для обеспечения обороноспособности страны в будущем.

"Ситуация может изменяться. Возможно, сейчас можно провести перерасчеты и понять, что хватит и половины от имеющегося мобилизационного ресурса. Но главное — иметь достаточное количество подготовленных людей, которые способны приступить к борьбе за Украину", — подытожил эксголовнокомандующий.

Напомним, в Украине ввели годовые контракты с армией для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет. Добровольцы получат 1 млн грн бонуса, бесплатное обучение в высших учебных заведениях, льготные условия на ипотеку (0% годовых, с покрытием процентов государством) и другие привилегии.