Залужный назначил нового военкома Одесской области – кто им стал

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный назначил на должность начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) "одного из лучших военных командиров" вместо скандального Евгения Борисова.

Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в Telegram.

Речь идет об Александре Охрименко, который до этого был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

"Александр – боевой офицер, знающий армию изнутри, четко понимающий потребности на фронте и неоднократно демонстрирующий преданность военному делу и Родине", — отметил Залужный.

Что известно об Александре Охрименко

Командование 14-й отдельной механизированной бригадой имени князя Романа Великого Александр Охрименко принял на себя в октябре 2021 года. С начала полномасштабного вторжения под командованием полковника Охрименко 14 омбр прошла жестокие и победоносные бои на Киевщине и Житомирщине, Николаевской и Донбассе, освободила от оккупантов значительную часть Харьковщины, где продолжает выполнять задачи по назначению.

Под командованием Александра Охрименко Княжевской 14-ой бригаде присвоено почетное отличие Президента Украины "За мужество и отвагу".

В 14-й отдельной мехбригаде имени князя Романа Великого рассказали подробности о своем комбриге Александре Охрименко, который будет возглавлять Одесский областной ТЦК.

"Он пришел к нам в бригаду в октября 2021 года, - рассказали ТСН.ua в пресс-службе бригады. - 24 февраля прошлого года бригада вышла в район выполнения задач – Житомирская и Киевская области. После этого бригада была передислоцирована на Николаевщину, где также вела наступательные действия. Потом мы были в Харьковской области, где так же вели наступательные действия под Изюмом. Затем – Донбасс. Самые жестокие бои по защите Украины мы прошли под командованием Александра Охрименко".

По данным пресс-службы бригады, Охрименко они могут охарактеризовать как очень энергичного и оптимистического человека.

"Когда мы с ним общались, то я всегда удивлялась тому, так сказать, где находятся у него те батарейки, которые никогда не садятся. Он такой человек, который всегда идет вперед, прилагая максимум усилий, мотивируя рядом", - рассказала нам пресс-секретарь бригады.

Скандал и увольнение Евгения Борисова

Военкома Одесской области Евгения Борисова 28 июня 2023 года уволили с должности.

Это произошло после расследования журналистов касательно незаконного обогащения Борисова и покупке его родственниками элитных автомобилей и недвижимости в Испании. В материале говорилось, что это было приобретено во время полномасштабной войны России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский "дал срочное поручение Залужному немедленно уволить с должности, одесского "военкома" – начальника местного центра комплектования.

В конце апреля бывший нардеп Игорь Мосийчук утверждал, что начальник Одесского военкомата Евгений Борисов якобы получил финансовую выгоду из возможной незаконной деятельности. Это вроде бы позволило ему приобрести виллу в Испании стоимостью 3 млн. 950 тыс. евро для своей матери-пенсионерки и офис для жены за 2 млн. евро. Кроме того, одно из интернет изданий утверждало, что Борисов в конце прошлого года выезжал в Испанию отдыхать на элитный курорт.

После этого ГБР возбудило производство по фактам злоупотреблений начальником Одесского военкомата во время призыва военнообязанных.

Офис генерального прокурора сообщил, что проверяет причастность скандального одесского военкома Евгения Борисова к уклонению от военной службы, незаконному обогащению и превышению служебных полномочий.

Читайте также: