Залужный назвал 3 фактора, изменившие традиции ведения войны

Экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный / © Facebook Валерія Залужного

Реклама

Экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный описал изменения, коренным образом перевернувшие представление о современной войне.

Об этом Залужный написал в статье для Defense One.

В материале отмечается, что в течение десятилетий основной тенденцией в войнах были стремительные наступательные маневры. Однако война России против Украины набрала черты войны на истощение, подобной Первой мировой.

Реклама

Враг теперь способен обнаружить малейшее движение и нанести удар без предупреждения. Это привело к закреплению линии фронта посредством оборонительных укреплений, где «военные зарыты в окопах, а также ротация личного состава или медицинская эвакуация стали опасными».

Залужный акцентировал, что это результат трех основных изменений.

Первое изменение — это использование малых тактических дронов для поражения военной техники и личного состава в воздухе, на суше и на море — а иногда даже для борьбы с другими дронами.

Вторым изменением экс-главком назвал электронную борьбу: теперь она охватывает обнаружение, глушение и даже перехват сигналов беспилотников. Она позволяет противнику высчитывать и уничтожать специализированные, тяжелозаменяемые экипажи.

Третье изменение — дистанционно управляемые сенсоры разной сложности. Установленные в большом количестве в так называемых «белых зонах» — на спорных, но неукрепленных территориях — они создают буферные зоны, не позволяющие врагу просочиться. Как говорится в отчете Королевского объединенного института оборонных исследований, «российские и украинские командиры анализируют, где проходят наиболее выгодные направления для наступления, особенно в местах, где граничат позиции разных оборонных подразделений».

«Оказавшись перед экзистенциальной угрозой, Украина разработала ряд способов борьбы в условиях этой новой формы войны», — акцентировал Залужный.

К слову, ранее экс-главком выразил убеждение, что членство в НАТО не даст Украине политической защиты. Гарантировать безопасность государства могло бы членство в европейской архитектуре безопасности, но ее еще предстоит построить.