Оружие это будет абсолютно беспощадное, — Залужный о новых технологиях в войне

По мнению эксголовкома, на сегодняшний день ключевую роль в этом противостоянии будет играть искусственный интеллект.

Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что в военной истории не было ничего революционного, кроме эволюционных изменений, стимулирующих научно-технический прогресс.

Об этом пишет "Украинская правда".

"Сегодня этим новым оружием, изобретенным "новым порохом", являются не просто беспилотные системы или роботы, а шире - технологии. Потому что речь и о другой связи, другой разведке, другом отношении к космосу. В конце концов совсем другая система управления, которая влечет за собой изменение доктрин применения войск и, соответственно, изменение доктрины их подготовки. А ведь еще и производство, и научное сопровождение, и подготовка кадров - все это огромный системный процесс, который можно назвать одним словом - технологии", - заявил Залужный.

Он добавил, что сегодня ключевую роль в этом противостоянии будет играть искусственный интеллект. Именно он будет первым, кто начнет бороться за свое место.

"Правда заключается в том, что машины начали воевать с людьми. И сейчас это уже не смешно, а выглядит абсолютно реалистичным. Поэтому сегодня должны поработать прежде всего психологи, чтобы немедленно определить те барьеры и сферы, куда искусственный интеллект допускать нельзя. Речь о тех сферах, где человек отличается от остального мира, как, например, чувства. Иначе человек перестанет быть человеком", - отметил экс-глава.

Залужный заявил, что в 2027 году технологический рывок в области ИИ завершится.

"По моим подсчетам, где-то в 2027-м году нынешнее развитие технологии ИИ остановится. Скажем так, будут понятны новые очертания танка, новые очертания ракет и так далее, которые в ближайшие 100 лет будут просто видоизменяться, становиться более точными, дешевле и так далее. В 2027-м году этот технологический рывок завершится, и тогда стороны смогут накапливать новое оружие как для нападения, так и для защиты", - заявил посол Украины в Великобритании.

Он отметил, что это оружие будет абсолютно беспощадным.

"Оружие это будет абсолютно беспощадное. И тогда для мира придет новая угроза: идти ли с новым оружием в большое наступление, или, и это скорее всего, человечеству более подойдет стратегия "измора", которая позволит так дистанционно уничтожать целые нации, убивая экономику, запугивая людей, побуждая их к сдаче", - добавил Залужный.

Напомним, Залужный заявил, что ни у одной из стран Запада нет достаточного количества ракет, чтобы сбивать российские КАБы.

Читайте также: