Залужный назвал количество погибших в войне с РФ украинских воинов

Полномасштабная война длится около 6 месяцев.
Около 9 тысяч украинских героев погибли в войне, которую развязала Россия.
Об этом 22 августа заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
"Война — самое сложное и самое страшное, что может быть для государства и для людей, которые в нем живут. Ничего страшнее нет, потому что война — это смерть, слезы, искалеченные и изуродованные человеческие судьбы. В этой войне принимают участие не только военные. Наши маленькие детки, которые совсем ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они действительно ничего не понимают, но нуждаются в защите, как там — возле Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, так и здесь, потому что их отец пошел на фронт и, возможно, входит в число тех 9 тысяч украинских героев, которые погибли. Но ребенку нужно расти в защите и безопасности, и знать, что у него есть будущее", — подчеркнул он.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 180-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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