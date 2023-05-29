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Залужный назвал количество сбитых ракет во время второго за сутки удара по Украине

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
3858
Время на прочтение
1 мин
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Залужный назвал количество сбитых ракет во время второго за сутки удара по Украине

Валерий Залужный назвал количество сбитых ракет при ударе по Украине.

В частности, в Киеве после объявления тревоги раздалась серия мощных взрывов.

Противовоздушная оборона Украины сбила все вражеские цели – 11 баллистических ракет, которые Россия второй раз за сутки выпустила по Украине.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Около 11:30 атаковал Киевщину баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер". Всего выпущено 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления", — рассказал Залужный.

Напомним, в Киеве 29 мая после 11:00 объявили воздушную тревогу, впоследствии в городе прозвучала серия мощных взрывов. В четырех районах столицы обнаружили обломки ракет.

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Дата публикации
Просмотры
3858
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