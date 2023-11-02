Залужный назвал причину медленного контраступления ВСУ

Залужный считает, что Украине нужно изобрести "порох", который поможет выйти из "тупика".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что во время контрнаступления уровень технологического развития не позволяет продвигаться быстрее.

Об этом главнокомандующий ВСУ написал в колонке The Economist.

"Сначала я подумал, что с нашими командирами что-то не так, поэтому сменил некоторых из них. Тогда я подумал, может, наши бойцы не пригодны по назначению, поэтому переставил бойцов в какие-то бригады", – рассказывает генерал Залужный.

Впрочем, когда эти изменения не помогли, генерал обратился к книге " Прорыв укрепленных линий обороны", в которой автор анализирует битвы Первой мировой войны.

" И не пройдя даже половины этого, я понял, что это именно то, где мы находимся, потому что, как и тогда, уровень нашего технологического развития сегодня вводит в ступор и нас, и наших врагов", – сказал он.

Этот тезис подтвердился, когда он поехал на линию фронта в Авдеевку и увидел, как горят 140 российских машин, атакованных благодаря современным технологиям.

"Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает враг, и они видят все, что делаем мы. Чтобы выйти из тупика, нам нужно что-то новое, как прах, который изобрели китайцы и которым мы до сих пор убиваем один одного", — подытожил он.

Напомним, ТСН.ua собрал главные тезисы из колонки Валерия Залужного, опубликованной в издании The Economist.

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