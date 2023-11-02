Залужный назвал проблемы мобилизации в Украине и последствия

Украина пока не может достичь преимущества над врагом в резервах путем увеличения их количества.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный назвал проблемы с мобилизацией в Украине, в частности упомянув о пробелах в законах, позволяющих избегать призыва на службу.

Об этом Залужный написал в колонке The Economist.

Генерал сообщил – несмотря на то, что командование ВСУ постоянно работает над усовершенствованием порядка создания и подготовки резервов, некоторые вопросы остаются проблемными.

Также читайте Time в скандальной статье написал о проблемах с мобилизацией в Украине: реакция Данилова

"В частности, мы ограничили возможности подготовки резервов на собственной территории, поскольку враг имеет возможность устраивать ракетные и авиационные удары по учебным центрам и полигонам", – написал Залужный.

"Затяжной характер войны, ограниченные возможности для ротации солдат на линии столкновения, пробелы в законодательстве, позволяющие легально уклоняться от мобилизации, значительно снижают мотивацию граждан к службе в армии", — отметил главнокомандующий ВСУ.

В то же время он отметил, что Генштаб знает об этих проблемах, видит пути их решения и постоянно над этим работает.

Резюмируя, Залужный указал, что все вышеупомянутое приводит к "отсутствию способности Украины достичь преимущества над противником в резервах путем увеличения их количества".

Заметим, Залужный также выступил за то, чтобы Украина расширила категорию граждан, которые могут быть призваны по мобилизации или на учения. Генерал объяснил, что ВСУ необходимо наращивать резервы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: На войну онлайн?! Мобилизация в Украине будет происходить по-новому!

Читайте также: