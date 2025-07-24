Залужный назвал роковую ошибку НАТО: почему Альянс не готов к следующей войне

Валерий Залужный / © Associated Press

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Страны НАТО не осмысливают свои военные доктрины, а лишь обновляют армии современным оружием. Такое мнение высказал Валерий Залужный, бывший Главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании. По его словам, этого недостаточно, чтобы действительно быть готовыми к следующей войне.

Об этом Залужный рассказал в интервью «Левому Берегу».

Новое оружие требует новой тактики

Залужный подчеркнул, что страны НАТО ошибочно считают перевооружение «волшебной палочкой». Он объяснил:

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«Новое вооружение влечет новую тактику, новые формы и способы применения, новые структуры, в которых оно используется, и, как следствие, потребность в новой доктрине применения. Как следствие — потребность в новой системе подготовки, новом финансировании».

По его словам, для любой страны НАТО такой процесс перехода на новые принципы занимает около пяти лет.

Разрыв между заявлениями и действиями

Залужный отметил, что действующая доктрина НАТО по применению и развитию войск не отвечает новым технологиям на современном поле боя. Он видит значительный разрыв между заявлениями политических лидеров и реальными практическими действиями в оборонной системе.

«Пять лет — это если сегодня они присоединятся к процессу. Но я наблюдаю, пожалуй, полтора года минимум, как это „сегодня“ должно наступить, но оно еще не наступило», — сказал Залужный.

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Он объясняет это тем, что национальная оборона стран НАТО основана на концепции коллективной безопасности и их участии в ней. Залужный отметил, что опыт Украины в современной войне и наличие новых мощных технологий является дополнительной задачей в отношениях со странами Альянса.

«Нам нужно помочь странам НАТО все это овладеть, построить эффективные платформы. И к этому уже нужно привлекать их систему подготовки, чтобы они видели, как это оружие меняет ландшафт боевых действий, меняет тактику», — пояснил он.

НАТО нуждается в переосмыслении

Залужный подтвердил, что НАТО остается единственным ориентиром для Украины как мощнейший силовой блок. Однако, по его словам, Альянс нуждается в «переосмыслении, перестройке».

«И, вероятнее всего, если бы его нужно было сохранять, то нужно было бы отвергнуть все эти политические амбиции и прежде всего подумать о безопасности, а значит об Украине», — подчеркнул Залужный.

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Он добавил, что после этого уже можно будет формировать идею будущего крупного объединения безопасности, которое, по его мнению, де-факто уже сформировано с другой стороны. Для его полного формирования нужно лишь остановить войну, чтобы «разобраться, кто кому виноват и что делать дальше».

Напомним, Валерий Залужный заявил, что новая фаза войны с Россией может затянуться на годы. Он озвучил, когда она может завершиться — по самому худшему сценарию.