Залужный назвал три главных преимущества России на поле боя

В Кремле не обращают внимания на потери российской армии в войне.

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что у России есть три главных преимущества на поле боя, среди которых — большое количество человеческого ресурса, который Кремль готов тратить для достижения "незначительных побед".

Об этом он говорил на форуме "Украина меняет мир".

По его словам, Украина отстает в развитии технологий применения беспилотных систем на оптоволокне, которые дают россиянам преимущество. Кроме того, у российской армии есть возможность массово применять управляемые авиабомбы, защищаться от которых сложно.

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"Третье — мы не можем себе позволить использовать то количество человеческого ресурса, который есть у РФ, и платить ту цену за те незначительные победы, которые они сейчас имеют, именно благодаря сочетанию этих трех компонентов", — подчеркнул Залужный.

Напомним, экс-главком ВСУ Валерий Залежный признался, что в начале полномасштабного вторжения РФ надеялся, что большие потери российской армии заставят Путина остановиться, но такое мнение оказалось ошибочным.

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