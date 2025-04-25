Залужный назвал условия для победы над Россией в современной войне

Валерий Залужный / © Associated Press

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Победа на поле боя в условиях современной войны полностью зависит от возможностей опережать противника в технологическом развитии.

Об этом говорил посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем выступлении на Форуме оборонных технологий Украина — Великобритания, текст которого опубликовала «Украинская правда».

По его словам, в высокотехнологичной войне побеждает тот, кто адаптируется к технологическим условиям поля боя быстрее, чем противник.

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«Та сторона, которая первой системно и качественно осуществит переход на другой военно-технологический уровень, получит безусловное стратегическое преимущество и навяжет свою волю другой стороне», — пояснил украинский генерал.

Валерий Залужный подчеркнул, что пока у России есть ресурсы, силы и средства, чтобы наносить удары по украинской территории и делать попытки наступательных действий, она это будет делать.

«Положить этому конец может только полное разрушение самой возможности вести войну, то есть военно-экономического потенциала. Разрушение последнего, конечно, подвергает сомнению даже нахождение оккупационных войск на оккупированной территории», — отметил он.

Еще одним условием для победы экс-главком ВСУ назвал построение новой военно-технологической системы «в текущем технологическом цикле, который может занять не более 3-5 лет».

Валерий Залужный добавил, что на международной арене выход из ситуации заключается не только в адаптации к новым вызовам, но и в «формировании новой глобальной реальности безопасности, к которой Украина уже присоединилась как равноправный и активный участник».

«Украина больше не только объект поддержки — мы стали источником опыта, технологий и решений, которые имеют стратегическое значение для всего цивилизованного мира», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Валерий Залужный объяснил, почему Украина продолжает воевать, несмотря на позицию некоторых партнеров.