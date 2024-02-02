Залужный назвал Зеленскому проблемы, которые унаследует его предполагаемый преемник – The Washington Post

Главнокомандующий объяснил президенту, почему быстрое улучшение позиций Украины на поле боя маловероятно.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на встрече с президентом Владимиром Зеленским рассказал о проблемах, которые унаследует вероятный преемник главкома в случае его увольнения.
Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на комментарий украинского чиновника в условиях анонимности.
Ранее по Сети распространялась информация о том, что Валерия Залужного якобы уволили с должности Главнокомандующего ВСУ. Впрочем, позже эту информацию опровергли в Офисе президента.
Как рассказал собеседник издания, в "откровенном" разговоре Зеленский сказал Залужному, что "общество все больше истощается из-за войны", а помощь со стороны международных партнеров замедлилась.
По информации WP, Залужный не рассердился из-за якобы намерения президента уволить его. Сообщается, что Главнокомандующий объяснил главе государства, почему быстрое улучшение позиций Украины на поле боя маловероятно. В то же время Зеленский его "внимательно выслушал".
"Любой новый командующий все равно будет бороться с большими, лучше вооруженными силами в войне, зашедшей в изнуряющую ситуацию, тупик. Новому главнокомандующему все равно понадобится мощный приток дополнительных военных, чтобы заменить потери и отвечать российскому плану отправить в бой еще 400 тысяч солдат",
– цитирует Валерия Залужного WP.
Кроме того, Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что украинские войска и дальше будут нуждаться в большем количестве оружия, боеприпасов, транспортных средств и другого оборудования.
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Напомним, Валерий Залужный обнародовал свою вторую статью. В ней он подчеркнул, что беспилотные системы, наряду с другими новейшими видами вооружений, главком ВСУ назвал едва ли не единственным инструментом выхода из военных действий позиционной формы, которые невыгодны для Украины. ТСН.ua приводит главные тезисы статьи головкама.
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