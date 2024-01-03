Залужный несколько раз ездил в Чехию перед войной – чешский чиновник рассказал подробности

Валерий Залужный несколько раз был в Чехии перед полномасштабной войной.

Уполномоченный чешского правительства по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный, ранее в должность заместителя министра обороны Чехии занимавший сотрудничеством с Украиной, рассказал, что Минобороны Чехии начало активнее сотрудничать с украинским Генштабом в декабре 2021 года. Именно поэтому Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приезжал в Прагу в январе и феврале 2022 года.

Об этом он сказал "Радио Свобода".

Он также сообщил, что Чехия отправила Украине первую реактивную систему залпового огня (РСЗО) на четвертый день полномасштабного вторжения России – 27 февраля 2022 года.

"Кстати, ее (реактивную систему залпового огня – ред.) оплатило правительство Чешской Республики. В первые дни большинство стран говорили, что невозможно доставить никакого оружия, потому что россияне разбомбят колонны ракетами. Лучшим примером было показать им, что это выходит из нашего завода и на четвертый день она уже используется против оккупантов, против агрессоров", — сказал Томаш Копечный.

"То, что мы обсуждали, было списком оборудования, которое можно было поставить бесплатно, потому что оно находилось в военных запасах чешской армии", — рассказал подробности Копечный.

Он также добавил, что такое сотрудничество спустя несколько месяцев после вторжения РФ привело к созданию международной структуры для координации поставок вооружения Украине, известной как формат "Рамштайн".

Накануне вторжения России Валерий Залужный 1 февраля 2022 года в Facebook благодарил Чехию за материально-техническую помощь ВСУ, в частности, за артиллерийские боеприпасы и реабилитацию украинских военных.

Напомним, в МИД Чехии остро отреагировали на массированный удар оккупантов по Украине.

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